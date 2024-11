Keira Knightley nie chce grać we franczyzach takich jak Piraci z Karaibów. Dlaczego?

fot. Disney

Przełom w karierze Keiry Knightley nastąpił po występie w filmie Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły, gdy miał zaledwie 17 lat. Potem otrzymała role w produkcjach Duma i uprzedzenie (2005) i Gra tajemnic (2014), za które została nominowana do Oscara, a także w Pokucie (2007), dzięki której miała szansę zdobyć Złotego Globa. Wystąpiła w kolejnych 3 filmach z Piratów Karaibów, ale od tamtej pory wykluczyła powrót do świata franczyz. W profilu The Times of London czytamy:

To zabawne, gdy masz coś, co cię tworzy i niszczy w tym samym czasie.

Następnie kontynuowała swoją wypowiedź o tym, jak na nią wpłynęła franczyza Piratów z Karaibów.

Byłam postrzegana jak g… z ich powodu, a jednak ponieważ poradzili sobie tak dobrze, dostałam szansę na kręcenie filmów, za które dostałam nominacje do Oscara. To były najbardziej udane filmy, w jakich kiedykolwiek brałam udział i to one były powodem, dla którego byłam upokarzana publicznie. Więc są bardzo sprzecznym miejscem w mojej głowie.

Natłok tak wielu filmów z franczyzy sprawił, że Knightley nie chce wracać do wymagającego harmonogramu i wymagań, jakie stawiają przed nią sequele.

Godziny [pracy] są szalone. To zabiera lata twojego życia, nie masz kontroli nad tym, gdzie kręcisz, jak długo kręcisz i co kręcisz.

Aktorka odniosła się jeszcze do doniesień tabloidów, które głosiły, że zmagała się z zaburzeniami odżywiania. Powiedziała, że nic takiego nie miało miejsca. Natomiast fizycznie odczuła to publiczne zawstydzenie. Taki wizerunek stworzono wokół niej, kiedy była młodą osobą.

fot. Disney

39-letnią Knightley zobaczymy w sześcioodcinkowym szpiegowskim thrillerze Black Doves, którego premiera jest zaplanowana na 5 grudnia na Netflix.