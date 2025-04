Ujawniono design Ultimate Scarlet Witch; Czarna Pantera nie zaprasza do Wakandy. Zapowiedzi komiksów

Fot. Marvel Comics/ STEFANO CASELLI

Ultimate Universe stale się rozwija. Marvel pokazał zapowiedzi nowych pięciu numerów komiksów. Na okładkach są między innymi Wolverine, Spider-Man i Kapitan Ameryka. Warto wspomnieć, że dla Scarlet Witch i Quicksilvera będzie to debiut w Ultimate Universe! Ich również widać na grafikach, przy czym Scarlet Witch ma całkiem nowy design.

Wśród zapowiedzi jest komiks Ultimate Spider-Man: Incursion. Jest ważny, ponieważ to pierwszy w historii Ultimate Universe crossover pomiędzy tytułami. Zobaczymy w nim, jak Miles Morales poprowadzi członków drużyny Ultimates, Giant-Mana i Osę, do tajemniczej krainy znanej jako Wakanda. Czarna Pantera nie ma jednak zamiaru ciepło ich przyjąć w swoich progach i postrzega przybyszów jako intruzów.

A poza tym? Spider-Man i jego sojusznicy trafią w sam środek walki Fiska, Mysterio i Mr. Negative. Wygląda na to, że członkowie Sinister Six zrobili sobie przerwę od niszczenia Nowego Jorku, by zniszczyć siebie nawzajem. Logan być może odzyskał swoją tożsamość, ale to wcale nie oznacza, że na jego drodze nie pojawiły się nowe problemy. W końcu, X-Meni będą starali się uratować Armor w Planie Astralnym.

Okładki możecie zobaczyć poniżej: