Polski aktor w serialu z Fassbenderem. Marcin Zarzeczny w The Agency

Marcin Zarzeczny ma pojawić się w dwóch odcinkach serialu The Agency. Po raz pierwszy amerykańscy widzowie zobaczyli go w drugim odcinku, gdzie wcielił się w postać Alexeia, rosyjskiego szpiega. Fabuła skupia się na tej postaci, która zostaje uprowadzona w Polsce przez agentów CIA. Ich celem jest sprawdzenie, czy Alexei jest podwójnym agentem oraz zdobycie od niego potrzebnych informacji.

Marcin Zarzeczny w The Agency

W jednym z fragmentów tego odcinka widzimy torturowanego Alexeia, granego przez Zarzecznego. Jego rola w serialu tak się wyróżnia, że był wspominany w recenzjach zagranicznych krytyków (m.in. The Wall Street Journal).

Marcin Zarzeczny to aktor, którego często możemy oglądać w mniejszych rolach w polskich filmach i serialach. Nie raz jednak otrzymuje większe występy, które zapadają w pamięć. Mogliśmy go zobaczyć w takich tytułach, jak Klangor, Odwilż, Serce do walki, Supernova czy Mój dług.

The Agency jest obecnie emitowany w Stanach Zjednoczonych. W Polsce serial pojawi się dopiero w 2025 roku na platformie streamingowej SkyShowtime. Powód tego opóźnienia względem premiery amerykańskiej nie został ujawniony.

Marcin Zarzeczny dołącza do grona polskich aktorów, którzy stawiają pierwsze kroki w amerykańskich produkcjach. Niedawno informowaliśmy o występie Piotra Witkowskiego w FBI International. Na razie największe sukcesy na Zachodzie odnieśli Marcin Dorociński i Piotr Adamczyk, którzy mają na swoim koncie duże i interesujące role.

The Agency - o czym jest serial?

Historia skupia się na Marsjaninie (Michael Fassbender), działającym pod przykrywką agencie CIA, który dostaje rozkaz porzucenia dotychczasowego życia i ma powrócić do London Station. Kiedy miłość, którą porzucił, pojawia się ponownie, wraca też romans. Jego kariera, prawdziwa tożsamość oraz misja są postawione przeciwko jego sercu. To prowadzi do zabójczej, międzynarodowej rozgrywki.

