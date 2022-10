Startuje konkurs T-Mobile – można wygrać smartfon T Phone Pro 5G!

fot. T-Mobile

W T-Mobile nowoczesne technologie są naprawdę na wyciągnięcie ręki – tak jak nasz premierowy smartfon T Phone Pro 5G. Piękny design przyciąga wzrok, ale dobre parametry zadowolą użytkowników, bowiem urządzenie posiada wytrzymałą baterię i jest kompatybilne z 5G. Któż nie chciałby mieć go w dłoni? Właśnie dlatego, wraz z oficjalnym startem sprzedaży naszych nowych smartfonów, dla klientów indywidualnych T-Mobile przygotowaliśmy wyjątkowy konkurs, w którym do zgarnięcia jest aż 100 smartfonów T Phone Pro 5G! Zabawa potrwa do 25 października, a telefony będzie można wygrać w aplikacji „Mój T-Mobile”.

Smartfony stały się w ostatnich latach urządzeniami, bez których nie wyobrażamy sobie codziennego funkcjonowania – nie tylko ułatwiają nam kontakt z bliskimi, ale pomagają nam w pracy, czy pozwalają się zrelaksować. Dzięki nim mamy po prostu kontakt ze światem. Dlatego naturalne jest, że użytkownicy potrzebują takich smartfonów, które spełnią ich oczekiwania – zarówno pod względem wydajności, jak i wyglądu, a także – co niemniej ważne – ceny. Na to wszystko odpowiedzią są nasze premierowe smartfony T Phone 5G & T Phone Pro 5G, opracowane we współpracy z firmą Google.

T Phone Pro 5G

Już 5 października startuje nie tylko sprzedaż tych urządzeń, ale również konkurs dla naszych klientów indywidualnych, którzy będą mogli wygrać aż 100 modeli smartfona T Phone Pro 5GT. Czy można je ocenić „na piątkę”? To trzeba sprawdzić samemu!

Zgarnij T Phone Pro 5G na każdą kieszeń

Aby wziąć udział w zabawie, należy do 25 października odpowiedzieć na pytanie konkursowe w aplikacji „Mój T-Mobile”. Zadanie wymaga odrobiny kreatywności – klient powinien w maksymalnie 400 znakach opisać umiejętność, jaką robi na piątkę. Następnie komisja konkursowa wybierze najciekawsze zgłoszenia i nagrodzi je smartfonami T Phone Pro 5G od T-Mobile.

fot. T-Mobile

W konkursie mogą wziąć udział zarówno klienci abonamentowi T-Mobile (T, Rodzina), jak i posiadacze oferty na kartę (GO!, Frii) lub MIX (Frii Mix).

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć w regulaminie na tej stronie, zaś szczegóły dot. nowych smartfonów T Phone 5G i T Phone Pro 5G są dostępne na https://www.t-mobile.pl/c/oferta-specjalna/t-phone.