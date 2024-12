Fani Star Wars zakochani. Te postacie z Załogi rozbitków bardziej urocze niż Baby Yoda

Fot. Materiały prasowe

Baby Yoda pozostaje jedną z najpopularniejszych postaci dzięki serialowi The Mandalorian i zapewne długo to się nie zmieni. Jednak w kategorii ekranowej uroku wyzwanie rzucają mu bohaterowie nowej produkcji Lucasfilm i Disneya pod tytułem Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków.

Fani zakochani w rodzeństwie Neela

Neel to urocza postać należąca do grupy głównych bohaterów Załogi rozbitków, ale to nie on podbił serca fanów. Mowa o jego młodszym rodzeństwie, które pojawia się jedynie w dwóch scenach, a mimo to zyskało ogromną popularność w mediach społecznościowych. Obecnie w sieci krążą nowe zdjęcia tych postaci, które wywołały falę pozytywnych reakcji.

Za nami dopiero pierwsze dwa odcinki serialu Załoga rozbitków, ale werdykt został już wydany: obok Andora to najlepszy serial Star Wars, jaki do tej pory został wydany. Tym razem krytycy i widzowie są zaskakująco zgodni.

Serial jest emitowany co tydzień we wtorki. Odcinki dostępne są w platformie streamingowej Disney Plus.