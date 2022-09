T Phone 5G i Pro 5G: nowe smartfony na każdą kieszeń od T-Mobile

fot. T-Mobile

W T-Mobile wierzymy, że korzyści płynące z cyfryzacji powinny być dostępne dla każdego. Z tą myślą tworzymy nasze oferty i usługi, a teraz idziemy także o krok dalej. Już 5 października, w ramach ogólnoeuropejskiej premiery, do salonów T-Mobile trafią nasze pierwsze modele smartfonów T Phone 5G i T Phone Pro 5G, stworzone we współpracy z firmą Google. Poza świetnym designem, zintegrowanymi funkcjami Google i wytrzymałą baterią oba urządzenia są kompatybilne z 5G. A co najważniejsze, dzięki specjalnej ofercie abonamentowej z prawdziwie nielimitowanym internetem i 6 ratami za darmo, smartfony będzie można nabyć w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. W ten oto sposób wszystko, co najlepsze w technologii, będzie od teraz dostępne na każdą kieszeń.

Cyfryzacja daje nam większe możliwości, szanse i perspektywy, a także – codzienne ułatwienia. Jako firma technologiczna wiemy o tym doskonale. Potwierdza to m.in. zestawienie Digital Inclusion Benchmark, które analizuje wpływ firm pod kątem tworzenia społeczeństw inkluzywnych technologicznie. Zgodnie z ostatnimi danymi Grupa Deutsche Telekom, której jesteśmy częścią, znajduje się w trójce firm najbardziej zaangażowanych w tworzenie równego dostępu do innowacji. Dlatego też w T-Mobile stale wprowadzamy rozwiązania dopasowane do potrzeb odbiorców, bo wierzymy, że technologia powinna łączyć. Wciąż jednak istnieje w Polsce ogromna grupa wykluczonych cyfrowo – około 20% Polaków nie ma smartfona[1], a 21% gospodarstw domowych nie ma dostępu do internetu[2]. Jednym z głównych powodów są finanse, zwłaszcza – wysokie ceny zakupu urządzeń, jeszcze bardziej dotkliwe w obecnej, niełatwej rzeczywistości ekonomicznej.

fot. T-Mobile

Cyfryzacja jest naszą przyszłością, dlatego jako T-Mobile Polska systematycznie rozwijamy infrastrukturę 5G i stawiamy na oferty z nielimitowanym internetem. Jednak by korzystać z dobrodziejstwa tych usług, potrzebne są również narzędzia – przystępne cenowo, ale i jakościowe; spełniające wszystkie potrzeby, ale i atrakcyjne. Dlatego cieszę się, że portfolio T-Mobile, jako pierwszego operatora w Polsce, powiększa się dzisiaj o nasze dwa jakościowe smartfony, dostępne na każdą kieszeń – mówi Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska.

Wspólnie z naszym partnerem, firmą Google, stworzyliśmy smartfony, które – mocno w to wierzę – przypadną Polakom do gustu i zwiększą dostęp do 5G. Chcemy, żeby świat innowacji był jeszcze bardziej otwarty i przystępny dla każdego, bo zgodnie z naszym motto „nie zatrzymamy się, dopóki wszyscy nie będą połączeni” – dodaje Maierhofer.

Myśl tę najlepiej oddaje skala premiery nowych urządzeń – już wkrótce będą one dostępne bowiem nie tylko w Polsce, ale także 9 innych krajach Europy: Austrii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Słowacji, Macedonii Północnej, Niemczech, Rumunii, Węgrzech. W ten sposób, dzięki międzynarodowej współpracy wielu oddziałów Deutsche Telekom, możliwości, które stwarzają innowacje, będą dostępne dla milionów osób.

T Phone 5G & T Phone Pro 5G – smartfony 5G na każdą kieszeń

Jakie są zatem smartfony od T-Mobile? Z pewnością dostosowane do najpopularniejszych preferencji Polaków, bowiem zgodnie z badaniami, aż 56%Polaków korzysta ze smartfonów w cenie do 1000 zł[3]. Wraz z ofertą „Bez limitu” T Phone 5G mieści się właśnie w tym pułapie cenowym, a T Phone Pro 5G przekracza tę kwotę o zaledwie kilkadziesiąt złotych.

T Phone 5G

Czy jednak cena na każdą kieszeń oznacza niską jakość? Absolutnie nie! Oba modele T Phone to połączenie minimalistycznego designu z dobrymi parametrami, które świetnie sprawdzą się w codziennym użytkowaniu, a także pozwolą cieszyć się technologią w najlepszym wydaniu, dzięki łączności z 5G. Jak się okazuje, parametr ten jest coraz bardziej ceniony przez Polaków – na koniec drugiego kwartału 2020 roku zaledwie 1% telefonów sprzedawanych w salonach T-Mobile był kompatybilny z siecią piątej generacji. W analogicznym czasie 2021 roku było to 23%, a w połowie 2022 roku już 50% ogółu sprzedanych smartfonów[4] obsługiwało 5G.

T Phone Pro 5G

Dzięki pojemnym bateriom (nawet do 5000 mAh) i ośmiordzeniowej jednostce MediaTek Dimensity 700 telefony bez problemu dotrzymają nam tempa i zapewnią sprawne działanie przez cały dzień. Współpraca z firmą Google zaowocowała także wykorzystaniem w smartfonach systemów i aplikacji, które są znane i lubiane przez użytkowników, a także bardzo intuicyjne. Telefony są w pełni kompatybilne z technologią 5G i wyposażone w system operacyjny Android 12. Co ważne, system nie posiada żadnych nakładek lub innych elementów, które mogłyby spowalniać jego działanie. Dzięki temu, użytkownicy mogą cieszyć się pełną mocą i płynnością pracy urządzenia, bez żadnych opóźnień. A do tego, dla fanów słuchania muzyki z telefonu mamy dobre wieści – modele posiadają także wejście jack 3,5 mm.

Smartfony T Phone są również ciekawą propozycją dla biznesu – posiadają bowiem wszelkie standardy bezpieczeństwa związane z certyfikatem „Android Enterprise Recommended”, który gwarantuje, że produkt spełnia wysokie wymagania związane z użytkowaniem w środowisku firmowym.

Na każdą kieszeń i bez limitu

Nowe T Phone’y sprawdzą się w codziennym użytkowaniu i pozwolą bez przeszkód korzystać z dobrodziejstw i magii technologii. A do tego – są naprawdę przystępne cenowo! Model T Phone 5G (4GB/64 GB) kupowany bez abonamentu kosztuje 1099 zł, z kolei za T Phone Pro 5G (6GB/128 GB) zapłacimy 1399 zł. Co jednak ważne, w połączeniu z ofertą abonamentową „Bez limitu” w wariantach M lub L ceny są wyraźnie niższe. Decydując się na zakup T Phone 5G z abonamentem, pierwsze 6 rat za urządzenie wynosi bowiem 0 zł. A to oznacza, że oszczędzamy aż 270 zł i całkowity koszt zakupu telefonu wynosi zaledwie 829 zł, dzięki czemu cena jest wyjątkowo atrakcyjna! Na jeszcze większe oszczędności możemy liczyć w przypadku zakupu modelu T Phone Pro 5G w ramach abonamentu – dzięki sześciu darmowym ratom oszczędzamy bowiem aż 330 zł i finalny koszt zakupu tego smartfona wynosi jedynie 1069 zł.

fot. T-Mobile

Przypominamy, że nasze pakiety abonamentowe w wersji M i L oferują nielimitowane doświadczenie nawet dla najbardziej wymagających. Dzięki nim można bowiem dzwonić, SMS-ować i MMS-ować bez ograniczeń, a i surfowanie w internecie jest przyjemniejsze – w wariancie L nie obowiązują bowiem żadne limity danych czy prędkości, zaś w przypadku opcji M pojawia się wyłącznie ograniczenie prędkości do 30 Mb/s, które jednak w pełni zaspokaja potrzeby większości użytkowników. Miesięczny koszt abonamentu wynosi odpowiednio 65 zł dla wariantu M i 85 zł dla wariantu L.

Telefony w obniżonych cenach wraz z abonamentem dostępne są zarówno dla obecnych, jak nowych klientów sieci. Oba urządzania będą dostępne w sprzedaży od 5 października w salonach T-Mobile w całej Polsce, a także na stronie https://www.t-mobile.pl/.

[1] „Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów”, Urząd Komunikacji Elektronicznej, listopad 2021 r.

[2] Raport „Wykluczenie cyfrowe podczas pandemii. Dostęp oraz korzystanie z internetu i komputera w wybranych grupach społecznych”, Federacja Konsumentów, 2021 r.

[3] Badanie „Smart Barometr 2022. Polacy i ich smartfony” Kantar Public dla marki Digital Care, kwiecień 2022 r.

[4] Dane T-Mobile Polska za okres 2020 – Q3 2022