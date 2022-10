Kraina snów - pełny zwiastun filmu fantasy Netflixa. Jason Momoa zabiera nas na magiczną przygodę

Netflix

Kraina snów to adaptacja popularnego komiksu pod tytułem Little Nemo in Slumberland (Mały Nemo w Krainie Snów). Za kamerą stoi Francis Lawrence, znany z serii Igrzyska śmierci. David Guion i Michael Handelman są autorami scenariusza.

Krain Snów - o czym jest film?

Historia przenosi widzów w magiczne nowe miejsce — świat snu, w którym bystra Nemo (Marlow Barkley) i jej ekscentryczny towarzysz Flip (Jason Momoa) przeżywają fantastyczne przygody. Gdy ojciec Nemo, Peter (Kyle Chandler), zostaje uznany za zaginionego na morzu, idylliczne życie dziewczyny na północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku staje na głowie. Nemo zostaje wysłana do miasta, gdzie ma zamieszkać ze swoim pełnym dobrych chęci, ale naprawdę dziwnym wujem Phillipem (Chris O'Dowd). Za dnia zmaga się z nową szkołą i nową codziennością, ale nocami przenosi się z pomocą tajemniczej mapy do fantastycznej krainy snów. Tam zaprzyjaźnia się z Flipem, wyjętym spod prawa przemiłym ekscentrykiem, który szybko zostaje jej partnerem i przewodnikiem. Razem wyruszają w niesamowitą podróż, aby przemierzać sny i uciekać przed koszmarami z nadzieją, że Nemo będzie dane ponownie ujrzeć ojca.

Kraina Snów - zwiastun

Kraina Snów - premiera filmu Netflixa w listopadzie 2022 roku.