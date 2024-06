Kristen Stewart w pierwszej roli telewizyjnej. Zagra prawdziwą astronautkę

fot. materiały prasowe

Studio Stevena Spielberga, Amblin, pracuje nad nowym serialem biograficznym. Przedstawi historię Sally Ride, astronautki i fizyczki, która była pierwszą Amerykanką wysłaną w przestrzeń kosmiczną. W tej roli zobaczymy Kristen Stewart, co będzie również jej debiutem w telewizji. Prawa do dystrybucji zyskał Amazon MGM Studios, stąd najprawdopodobniej The Challenger pojawi się na platformie streamingowej Prime Video.

The Challenger - co wiadomo o miniserialu?

Showrunnerką oraz scenarzystką zostanie Maggie Cohn, która pracowała wcześniej nad American Crime Story, Schody oraz Narcos: Meksyk. Historia zostanie oparta na książce Meredith E. Bagby, The New Guys. Przedstawi okoliczności z 1983 roku, kiedy Sally Ride wyruszyła w kosmos jako pierwsza kobieta w historii Stanów Zjednoczonych. Zrealizowaną misją nie nacieszyła się długo, ponieważ wahadłowiec Challenger, na którym ją odbyła, eksplodował trzy lata później. Ride została wyznaczona do komisji Rogersa, która badała przyczyny tej tragedii. Zmarła w wieku 61 lat w 2012 roku.

Producentami wykonawczymi są Kyra Sedgwick, Darryl Frank, Justin Falvey, Stewart oraz Valerie Stadler.