Oscar Isaac i Kristen Stewart w nowym filmie. O czym opowie Flesh of the Gods?

W sieci pojawiły się pierwsze informacje o nowym filmie, w którym główne role zagra Oscar Isaac i Kristen Stewart. Za reżyserię ma odpowiadać Panos Cosmatos, którego horror Mandy zadebiutował w 2018 roku. Jednym z producentów jest Adam McKay. Co ciekawe scenariusz do filmu napisał Kevin Walker, który w przeszłości odpowiadał za legendarne Siedem. Historia powstała na bazie pomysłu Walkera i Cosmatosa.

Flesh of the Gods - opis fabuły

Historia skupia się na małżeństwie, Raoulu (Oscar Isaac) i Alex (Kristen Stewart), którzy co wieczór opuszczają swój luksusowy apartament w wieżowcu i pławią się w nocnym życiu Los Angeles lat 80. Kiedy ich ścieżki przecinają się z tajemniczą kobietą, która lubi mocno imprezować, Raoul i Alex są skuszeni wejść do świata elegancji, surrealistycznego hedonizmu, wrażeń i przemocy.

Tak o filmie wypowiedział się jego reżyser:

Tak jak i samo Los Angeles, Flesh of the Gods jest sferą między fantazją a koszmarem. Odrzucające i hipnotyzujące. Flesh zabierze was na gorącą przejażdżkę do samego serca piekła obsypanego brokatem.