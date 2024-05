Kristen Stewart krytykuje Hollywood - potrzeba więcej zmian. Aktorka zamierza nakręcić pełnometrażowy film

fot. materiały prasowe

Reklama

Kristen Stewart (Spencer, Zmierzch, Głębia strachu) w wywiadzie dla magazynu Porter skrytykowała Hollywood. Jej zdaniem potrzebne są większe zmiany.

Kristen Stewart krytykuje Hollywood

Istnieje przekonanie, że wystarczy odhaczyć kilka punktów z listy, by pozbyć się patriarchatu i tego, jak nas ukształtował. Łatwo im mówić: "Patrzcie, ile robimy! Kręcimy film Maggie Gyllenhaal! Kręcimy film Margot Robbie!”. Myślisz sobie wtedy: "Okej, fajnie, wybrałeś cztery".

I naprawdę jestem pod wrażeniem tych kobiet, kocham je, ale wydaje się to fałszywe - jeśli gratulujemy sobie nawzajem za poszerzanie horyzontów, gdy tak naprawdę nie zrobiliśmy jeszcze wystarczająco dużo, to zatrzymujemy się w miejscu.

Aktorka zamierza nakręcić pełnometrażowy film

Stewart wypowiedziała się także na temat filmu The Chronology of Water, który ma być jej pełnometrażowym debiutem reżyserskim, a zarazem adaptacją książki Chronologia wody autorstwa Lidii Yuknavitch. Aktualnie jest na etapie szukania środków do jego realizacji i zapowiedziała, że nie zamierza angażować się w nic innego, dopóki nie zostanie nakręcony.

Zamierzam zrobić ten film, zanim zacznę kiedykolwiek pracować dla kogoś innego. Tak, rzucę ten piep****y biznes. [...]

Stewart dodała, że choć zdaje sobie sprawę, że produkcja poruszy trudne tematy i momentami nie będzie łatwo ją oglądać, to uważa, że będzie to bardzo emocjonująca podróż, którą ludzie będą chcieli zobaczyć.

Zmierzch: ciekawostki o filmach. Do roli Edwarda zgłosiło się 5 tysięcy osób

Film Zmierzch miał największe i najbardziej dochodowe otwarcie w historii produkcji wyreżyserowanych przez kobietę. Dochody z produkcji były wówczas rekordowe i sięgały prawie 70 milionów dolarów.