TEN kultowy aktor też zagrał Yodę z Gwiezdnych Wojen. Dostał rolę dzięki... oglądaniu Ulicy Sezamkowej

Mistrz Yoda to absolutnie legendarna postać w kanonie Gwiezdnych Wojen, której charakterystyczny sposób mówienia zna każdy. Na przestrzeni dekad wielu aktorów zajęło się udzielaniem głosu temu bohaterowi, chociaż bez wątpienia najbardziej ikoniczny jest Frank Oz, który jako pierwszy zagrał specyficznego mistrza Jedi. Warto jednak wspomnieć, że głosem Yody była też legenda Hollywood, czyli John Lithgow, aktor dwukrotnie nominowany do Oscara. Jak do tego doszło?

Niezwykły easter egg z Mrocznego Widma

TEN kultowy aktor też zagrał Yodę z Gwiezdnych Wojen

Aktor zdradził to w rozmowie z Colliderem. W przeszłości John Madden reżyserował radiowe wersje filmów George'a Lucasa. Co ciekawe, do każdego z nich udało mu się zaangażować część oryginalnej obsady, mieszając ją z nowymi nazwiskami. Do kilkugodzinnych, radiowych wersji Oryginalnej Trylogii powrócił m.in. Mark Hamill, Billy Dee Williams czy Anthony Daniels. Perry King zastępował Harrisona Forda w roli Hana Solo, Ann Sachs zagrała księżniczkę Leię a Brock Peters był głosem ikonicznego Dartha Vadera. Z kolei John Lithgow opowiedział o kulisach występu w radiowej wersji.

Frank Oz nie chciał zagrać Yody. Podkreślał, że nie zamierzał udzielać mu głosu bez maskotki. John [Madden] podczas jednego z obiadów był bardzo wściekły i narzekał na to, że nie może znaleźć swojego Yody. Wtedy, naśladując głos Yody, powiedziałem: "Niecierpliwy jesteś ty, co?" I tak dostałem rolę! Latami oglądałem Ulicę Sezamkową z Frankiem Ozem ze swoimi dziećmi.

