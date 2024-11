Enola Holmes 3 ma być mrocznym filmem jak Więzień Azkabanu. Nowe szczegóły!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi Deadline, Enola Holmes 3 będzie mieć innego reżysera niż poprzednie dwie części. Ich źródła donoszą, że ma nim zostać Philip Barantini, ale podkreślają, że jeszcze nie sfinalizowano formalności. Jest znany z docenianego i wyróżnianego nominacjami do nagród filmu Punkt wrzenia. Później dokonał adaptacji własnego projektu w postaci serialu BBC, który również osiągnął sukces.

Enola Holmes 3 – co wiemy?

Millie Bobby Brown ponownie zagra tytułową rolę. Gdy zakończy prace nad finałowym sezonem Stranger Things, ma przejść na plan Enoli Holmes 3.

Szczegóły fabuły nie są znane. Aczkolwiek informatorzy Deadline zaznajomieni z projektem donoszą, że Barantini ma inną wizję na tę franczyzę niż to, co zostało pokazane w pierwszych dwóch częściach. Chce, aby ta historia była trochę mroczniejsza i skierowana do starszych odbiorców. Barantini podobno, prezentując swoją wizję producentom, stwierdził, że jego podejście do historii może być tym dla tej franczyzy, czym Harry Potter i Więzień Azkabanu był dla kinowej serii opartej na książkach J.K. Rowling. A ten film jest właśnie znany z mroczniejszego i poważniejszego klimatu w odróżnieniu od pierwszych dwóch części.

Netflix na razie oficjalnie niczego nie komunikuje w związku z tym tytułem i nie komentuje informacji Deadline.