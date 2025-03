Nowe informacje o obsadzie Lalki. Marcin Dorociński zagra Wokulskiego

fot. Łukasz Bąk/Wonder Films/Kino Świat

Marcin Dorociński podejmie się głównej roli w adaptacji jednej z najważniejszych polskich książek, czyli Lalki, autorstwa Bolesława Prusa. Aktor znany jest z ról w Pitbullu, Obławie czy filmach Wojciecha

Smarzowskiego, oraz netflixowego Gambitu Królowej. Tym razem przyjdzie mu wcielić się w Stanisława Wokulskiego, udręczonego kupca żyjącego pod zaborem rosyjskim, rozdartego pomiędzy pozytywistycznym myśleniem i romantyczną duszą.

Marcin Dorociński - zdjęcie

fot. Jacek Poremba/GigantFilms

O tej decyzji castingowej postanowił wypowiedzieć się sam aktor, oraz osoby decyzyjne stojące za filmem. Ich wypowiedzi można zobaczyć poniżej.

Marcin Dorociński, aktor:

Są w polskiej kulturze postaci, które żyją i odbijają się echem w każdym z nas. Stanisław Wokulski jest jedną z nich, to człowiek pełen sprzeczności, marzyciel i pragmatyk, romantyk i rewolucjonista. Jestem zaszczycony, że będę mógł podążyć śladami wielkich aktorów: Mariusza Dmochowskiego oraz Jerzego Kamasa i zmierzyć się z legendą stworzoną przez Prusa, pokazać ją w nowym świetle i mojej interpretacji. Mam nadzieję, że widzowie zobaczą w Wokulskim nie tylko bohatera XIX wieku, ale i kogoś bliskiego naszym czasom. Bo choć czasy się zmieniają, serca wciąż biją tak samo. Mam nadzieję, że sprostam temu olbrzymiemu wyzwaniu i nie zawiodę – nie tylko wielbicieli Prusa – ale przede wszystkim kinomanów.

Radosław Drabik, producent filmu i serialu Lalka:

Już od pierwszego spotkania z reżyserem Maćkiem Kawalskim byliśmy zgodni co do odtwórcy głównej roli. Jesteśmy dumni, że Marcin Dorociński wcieli się w jedną z najsłynniejszych postaci polskiej literatury. Jestem więcej niż pewien, że to będzie najwspanialszy Wokulski w historii polskiego kina i życiowa rola Marcina. Wiemy też, że spełniamy oczekiwania polskich widzów, którzy mocno zaangażowali się w dyskusje o obsadzie nowej adaptacji Lalki. Na razie nie zdradzamy, kto zagra Izabelę Łęcką, ale obiecujemy wspaniałą, jakościową rozrywkę.

Arkadiusz Pawlik, dyrektor Agencji Kreacji Filmu i Serialu Telewizji Polskiej:

Nowa ekranizacja Lalki będzie ważnym momentem nie tylko dla Telewizji Polskiej, ale dla całej

polskiej kinematografii. Jest to ogromna szansa na pokazanie, że klasyka literatury może być opowiadana na nowo w sposób nowoczesny, atrakcyjny wizualnie i angażujący emocjonalnie. Marcin Dorociński to aktor, który swoją charyzmą i talentem potrafi przyciągnąć widzów w Polsce i na świecie, dlatego jesteśmy przekonani, że jego kreacja Wokulskiego stanie się niezapomniana. Wspólnie z Gigant Films tworzymy produkcję, która, mamy nadzieję, zapisze się na długo w historii polskiego kina.

Zdjęcia do Lalki mają rozpocząć się w sierpniu 2025 roku. Zapowiadane są kinowy film oraz serial, który

należy traktować jako pełną wersją produkcji.

Za kamerę odpowiadać będzie Maciej Kawalski (Niebezpieczni dżentelmeni), a autorem zdjęć jest Piotr

Sobociński Jr (Boże Ciało, Wesele, Wołyń). Producentami filmu i serialu są Telewizja Polska i Gigant Films.