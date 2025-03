Avatar 3 doprowadzi Was do łez. Żona Jamesa Camerona "płakała przez cztery godziny"

fot. materiały prasowe

Reklama

Avatar: Ogień i popiół to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier 2025 roku. Po nowym filmie Jamesa Camerona można spodziewać się ogromnego rozmachu, wspaniałych widoków i ciekawej fabuły, która - jak relacjonują osoby, które już film widziały - poruszy serca wśród publiczności. Sam Cameron o tym wspominał:

Pokazałem już Avatara 3 kilku wybranym osobom i opinie były takie, że to zdecydowanie najbardziej emocjonalny i być może najlepszy film z wszystkich trzech. Wszystko się okaże, ale czuję się tutaj pewnie. Praca aktorów jest wyjątkowa. To wszystko rozdziera serce - w dobrym tych słów znaczeniu.

W trakcie nowej rozmowy z Empire rozwinął ten temat. Okazuje się, że jedną z pierwszych osób, która widziała nowego Avatara była jego żona, która... nie mogła przestać płakać przez cztery godziny.

Moja żona obejrzała całość od początku do końca. Wcześniej się powstrzymywała, a ja jej nie pokazywałem skrawków i fragmentów, które miałem. Obejrzała film 22 grudnia [2024 roku]. Płakała przez cztery godziny. Próbowała się uspokoić, żeby mi powiedzieć o konkretnych reakcjach w trakcie seansu, ale wtedy oczy jej znowu zachodziły łzami i wracała do płaczu. W końcu powiedziałem: "Kochanie, muszę iść do łóżka. Przepraszam, porozmawiamy o tym innym razem."

Avatar: Ogień i popiół Zobacz więcej Reklama

Avatar: Ogień i popiół pokaże, jak rodzina Jake'a Sully'ego wchodzi w interakcje z kolejnym plemieniem Na'vi, Ludem Popiołu, zamieszkującym terytoria wulkaniczne. W tym samym czasie Zarząd Pozyskiwania Zasobów (RDA) będzie kontynuował niszczenie Pandory. Cameron wielokrotnie zapowiadał, że produkcja posiada inną tonację niż dwie pierwsze części; ma ona uwypuklić całe spektrum moralnych postaw i zachowań, a nie ograniczać się tylko do klasycznej walki dobra ze złem.

Avatar 2 i inne kontynuacje - chronologia powstawania filmów