Łańcuch - Edgar Wright za kamerą adaptacji bestsellerowej powieści

Źródło: materiały prasowe

Bardzo kreatywny reżyser Edgar Wright wybrał swój kolejny projekt filmowy. Tym razem nie będzie on jednak oparty na oryginalnym pomyśle twórcy. Otóż Wright stanie za kamerą produkcji The Chain, adaptacji powieściowego thrillera autorstwa Adriana McKinty'ego, wydanego w Polsce pod tytułem Łańcuch. Scenariusz do filmu napisze Jane Goldman. Projekt powstanie dla Universal Pictures. Pierwotnie prawa do adaptacji przed publikacją książki miało nabyć Paramount Pictures, jednak ostatecznie z tej umowy nic nie wyszło i to Universal Pictures za siedmiocyfrową kwotę zakupił te prawa.

fot. materiały prasowe

Bohaterką literackiego oryginału jest Rachel. 11-letnia córka kobiety zostaje porwana. Według instrukcji wydawanej Rachel przez telefon, aby odzyskać swoje dziecko nasza bohaterka musi... porwać inne dziecko. Okazuje się, że za całym procederem stoi tajemnicza organizacja Łańcuch, która stworzyła kryminalny ciąg, który zwykłych ludzi zamienia najpierw w ofiary, a następnie w przestępców. Rachel za wszelka cenę będzie starała się zniszczyć ten proceder.