Polski aktor w serialu Netflixa od autorki Dziewczyn. Mamy jego komentarz!

W serialu Na całego, autorstwa Leny Dunham, twórczyni popularnych Dziewczyn, zagrał Tomasz Włosok. Polski aktor wciela się w Pawła w drugim odcinku sezonu. Możemy go zobaczyć w scenach zaczynających się od 22. minuty i 55. sekundy. Ma sceny z główną bohaterką tej historii. Paweł stara się ją poderwać, ale robi to nieskutecznie.

Przypomnijmy, że Tomasza Włosoka w Polsce ostatnio oglądaliśmy w dobrze ocenianym filmie Kulej. Dwie strony medalu oraz w serialu Edukacja XD. Udało nam się skontaktować z aktorem i dowiedzieć się, jak doszło do jego udziału w tej produkcji.

Treasure Lenę Dunham poznałem na planie filmu, który w dużej mierze był kręcony w Polsce. Bardzo przyjemnie nam się rozmawiało. W trakcie jednej z takich konwersacji powiedziała, że pisze właśnie scenariusz do nowego serialu i widziałaby dla mnie tam miejsce. Film skończyliśmy, a ja o temacie kompletnie zapomniałem. Pół roku później odezwała się do mnie agencja zajmująca się castingiem do serialu Na całego i zapytała o terminy. Zaproponowano mi do zagrania scenę. Lecąc do Londynu, byłem przekonany, że wybieram się na casting. A ten casting okazał się przymiarkami.

Do kolejnego spotkania z Leną doszło już na planie, gdzie miał do odegrania scenę z udziałem grającej główną rolę Megan Stalter.

Czułem się tam bardzo dobrze. Plan nie różni się zbytnio od tych naszych. Może dysponują większym budżetem niż nasze rodzime kino. Jakbym miał to opisać kilkoma słowami, to brzmiałby one „jest tak samo, ale lepiej”. Podczas pracy nad rolą mieliśmy przestrzeń, żeby porozmawiać i omówić założenia co do tej sceny. Lena jest niezwykle ciepłą, empatyczną i otwartą reżyserką. Było to bardzo fajne przeżycie.

Na całego – opis fabuły serialu

Jessica (Megan Stalter) jest nowojorską pracoholiczką po trzydziestce, która nie może się pozbierać po zerwaniu z — jak sądziła — partnerem „na całe życie”. Stopniowo izoluje się od wszystkich bliskich. Każda ulica w Nowym Jorku przywołuje przykre wspomnienia, dlatego postanawia przeprowadzić się do Londynu, gdzie planuje żyć w samotności jak jedna z sióstr Brontë. Jednak gdy spotyka Feliksa (Will Sharpe) — chodzącą listę ostrzeżeń — odkrywa, że tego, co ich łączy, nie da się zignorować, nawet jeśli stwarza to całe mnóstwo problemów. Teraz muszą zadać sobie pytanie — czy Amerykanie i Brytyjczycy rzeczywiście mówią tym samym językiem?