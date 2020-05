Ryan Gosling zostanie Wilkołakiem. Universal idzie za ciosem

fot. EW.com

Po sukcesie Niewidzialnego Człowieka, studio Universal podjęło decyzję o zrealizowaniu kolejnego filmu inspirowanego klasycznymi horrorami z potworami studia. Tym razem będzie to Wilkołak, a w główną rolę wcieli się Ryan Gosling. Będzie to uwspółcześniona wersja klasyka z 1941 roku.

Za scenariusz do produkcji odpowiedzialne są twórczynie serialu Netflixa Orange Is the New Black, Lauren Schuker Blum i Rebecca Angelo. Na razie nie wiadomo, kto stanie za kamerą produkcji. Fabularne szczegóły także nie są znane.

Universal

Bohaterem kultowej produkcji z 1941 roku jest mężczyzna, który ugryziony przez wilkołaka, sam się nim staje. Od tamtej pory będzie zmieniał się w potwora przy każdej pełni księżyca. Ostatnim filmem o potworze był Wilkołak z 2010 roku, w którego wcielił się Benicio del Toro. W obsadzie byli też z Anthony Hopkins, Emily Blunt i Hugo Weaving.