Yellowstone – kto wraca w kontynuacji z Beth i Ripem? Kolejna postać ujawniona

fot. Paramount+

Reklama

Jak donosi Deadline, Finn Little powróci jako Carter w kontynuacji i zarazem spin-offie Yellowstone. Ma być częścią stałej obsady niezatytułowanego serialu, więc tym samym dołącza do Kelly Reilly i Cole’a Hausera, którzy powrócą jako Beth Dutton i Rip Wheeler.

Dziennikarz powołuje się na swoje źródła z kręgów produkcji. Little zadebiutował jako Carter w czwartym sezonie Yellowstone i grał go aż do finału serialu. Jako że Beth i Rip byli jego prawnymi opiekunami po śmierci ojca, jego obecność w nowym serialu wydaje się oczywista.

fot. materiały prasowe

Kontynuacja Yellowstone – co wiemy?

Kontynuacja i zarazem spin-off powstają dla platformy streamingowej Paramount+, która tworzyła w USA też oryginalny serial. Projekt ma być utrzymany w tym samym stylu co Yellowstone i kontynuować wydarzenia z wybranymi bohaterami. Na razie nie wiadomo, czy jest plan na to, by więcej postaci powróciło. Na razie nie wiadomo, kiedy rozpoczną się zdjęcia do nowego serialu i kiedy może odbyć się premiera.

Jest to kolejny serial tego uniwersum po takich tytułach jak 1883, 1923 oraz nadchodzących The Madison i Y-Marshalls. W planach są też seriale 1944 oraz 6666 o ranczu oznaczonym tymi cyframi.