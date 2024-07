Tak wygląda nowy serial twórcy Yellowstone. Zdjęcia z Landman

fot. materiały prasowe

Reklama

Amerykańska platforma Paramount+ ogłosiła, że światowa premiera serialu Landman odbędzie się 17 listopada 2024 roku. Na start Amerykanie dostaną dwa odcinki, a kolejne co tydzień. Pierwszy sezon liczy 10 odcinków. Wraz z ogłoszeniem opublikowano pierwsze zdjęcia. Premiera w Polsce 20 listopada na SkyShowtime.

Landman - zdjęcia

Landman

Historia rozgrywa się w zachodnim Teksasie i jest współczesną opowieścią o poszukiwaniu fortuny w branży potentatów naftowych.

Serial oparty jest na 11-częściowym podcaście Boomtown, który opowiada nie tylko o miliarderach zarabiających na ropie, ale też o ich pracownikach.

Główną rolę gra Billy Bop Thornton, a towarzyszą mu tacy aktorzy jak Ali Larter (The Last Victim), Michelle Randolph (1923), Jacob Lofland (Joker 2), Kayla Wallace (When Calls the Heart), James Jordan (Yellowstone), Mark Collie (Nashville), Paulina Chávez (The Expanding Universe of Ashley Garcia), oraz Demi Moore (Feud: Capote Vs. The Swans). W rolach gościnnych pojawią się Jon Hamm, Andy Garcia oraz Michael Peña.

Producentami wykonawczymi są Taylor Sheridan, David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari, Christian Wallace, Geyer Kosinski, Michael Friedman oraz Stephen Kay.