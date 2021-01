Larry King nie żyje. Legenda telewizji odeszła w wieku 87 lat

fot. zrzut ekranu z wideo

Larry King nie żyje. Informację o śmierci legendarnego dziennikarza opublikowano na jego oficjalnym Twitterze. Zmarł w szpitalu w Los Angeles w wieku 87 lat. Jakiś czas temu amerykańskie media donosiły, że Larry King był hospitalizowany w związku z zakażeniem COViD-19, ale nie ogłoszono, czy to była przyczyna jego śmierci.

Larry King nie był tylko dziennikarzem, a stal się jedną z ikon popkultury. Każdy go znał lub oglądał jego wywiady. A to był prawdziwy weteran i wzór do tego, jak je dobrze robić. Rozmawiał z największymi ze świata, ale oczywiście w tym też z twórcami najpopularniejszych filmów i gwiazdami kina.

Jego kariera trwała od 63 lat. Pracował w radiu, telewizji, a potem przeszedł do Internetu, w którym nadal publikował rozmowy, które wciąż cieszyły się wielką popularność. Przeprowadził tysiące wywiadów znanych i oglądanych na całym świecie.

Jak czytamy na Twitterze, dla Larry'ego Kinga prawdziwą gwiazdą był sam wywiadów, w którym on ma być jedynie obiektywnym łącznikiem pomiędzy widzami, a rozmówcą.

https://twitter.com/kingsthings/status/1352960673978880000