Legion samobójców - dokrętki zmieniły oś czasu Harley Quinn w filmie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: Warner Bros.

Film Legion samobójców z 2016 roku spotkał się z mieszanymi recenzjami. Podobno wynikiem takiej historii, jaką zobaczyliśmy na ekranie były zakulisowe problemy na linii studio-reżyser widowiska. Doszło do tego, że jedna ze zmian powstałych w dokrętkach całkowicie zmieniła oś czasu Harley Quinn. W filmie poszczególni członkowie tytułowej drużyny byli przedstawiani za pomocą planszy z ich danymi. U Harley Quinn było napisane, że była zamieszana w śmierć Robina, co oznaczało, że uśmierciła go wraz z Jokerem. Następnie Batman w odwecie za zabicie przyjaciela wybija zęby swojemu nemezis i Joker musi nosić wprawione, sztuczne protezy. Jednak jak można zauważyć w sekwencjach, gdzie złoczyńca poznaje Harley w zakładzie zamkniętym tam już posiada wspomnianą protezę. Zatem oznaczałoby to, że to sam Joker musiał zabić Robina. David Ayer w odpowiedzi na spekulacje fanów zdradził, że rzeczywiście plansza z tym tekstem u Harley została dodana w dokrętkach przez Geoffa Johnsa, ówczesnego szefa DC Films, co zmieniło oś czasu antybohaterki.

Dla przypomnienia w produkcji tytułowa drużyna, w której skład wchodzą między innymi Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang i Killer Croc została powołana przez Amandę Waller i wysłana na misję, której celem jest pokonanie tajemniczego, magicznego bytu jakim jest wiedźma Enchantress, która opanowała ciało doktor June Moone. W obsadzie znaleźli się między innymi Margot Robbie, Viola Davis, Will Smith, Jared Leto oraz Joel Kinnaman.