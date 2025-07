Hoży doktorzy powracają po latach. Oficjalnie powstaną nowe odcinki

fot. materiały prasowe

Hoży doktorzy (Scrubs) z oficjalnym zielonym światłem. Amerykańska telewizja ABC zamówiła realizację całego sezonu kontynuacji serialu komediowego. W głównych rolach powrócą Donald Faison, Sarah Chalke i Zach Braff. Cała trójka ma też role producentów wykonawczych.

Hoży doktorzy – szczegóły kontynuacji

Twórca oryginału, Bill Lawrence, jest tylko producentem wykonawczym. Role showrunnerów mają Tim Hobert i Aseem Batra, którzy pracowali przy pierwowzorze. Hobert był wówczas scenarzystą i producentem wykonawczym, a Batra pełniła funkcję scenarzysty i redaktora fabuły.

Historia nowych odcinków skupia się na tym, jak JD Dorian (Zach Braff) i Christopher Turk (Donald Faison) wracają do pracy po długiej przerwie, gdy świat medycyny bardzo się zmienił, ale ich przyjaźń przetrwała próbę czasu.

Mamy zobaczyć lubiane postacie z oryginału, ale pojawią się też nowi bohaterowie. Obecnie prowadzone są logistyczne przygotowania do tego, by Judy Reyes powróciła gościnnie jako Carla Espinosa – aktorka obecnie gra jedną z głównych ról w serialu Genialna Morgan tej samej stacji, więc trzeba dopracować terminarz, by mogła się pojawić.

Przypomnijmy, że Hoży doktorzy rozpoczęli emisję w 2001 roku w telewizji NBC i byli emitowani do 2008 roku, gdy serial skasowano. Wówczas projekt przejęło ABC, które stworzyło jeszcze dwa sezony. Łącznie powstało ich dziewięć.

Bill Lawrence wcześniej zapowiadał, że nowy serial to mieszanka rebootu oraz kontynuacji ze znanymi bohaterami. Data premiery nie jest znana.