LEGO Fortnite prawie jak GTA Online. Zobaczcie zwiastun Brick Life

fot. Epic Games

LEGO Fortnite to produkcja, która na ten moment oferuje rozgrywkę rodem z gier survivalowych. Już 12 grudnia zostanie ona jednak rozszerzona o kolejny moduł o nazwie Brick Life, który przypominać ma połączenie GTA Online i... The Sims. Gracze (32 w trakcie jednej sesji) będą eksplorować miasto, w którym nie brak różnego rodzaju ciekawych miejsc do zwiedzenia i aktywności do wykonania. Oprócz tego można będzie kupić i udekorować własny dom, a także podjąć się różnego rodzaju prac.

LEGO Fortnite: Brick Life - zwiastun

LEGO Fortnite jest dostępne za darmo na wszystkich platformach, na których można zagrać w Fortnite, czyli PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch i urządzeniach mobilnych.