LEGO Star Wars Terrifying Tales - Disney+ ogłasza film. Jest plakat

fot. Disney+

LEGO Star Wars Terrifying Tales to specjalny film krótkometrażowy, którego premiera w Disney+ zaplanowana została na 1 października 2021 roku. Poprzednia produkcja LEGO Star Wars była filmem świątecznym, więc platforma i Lucasfilm idą za ciosem.

W obsadzie anglojęzycznego dubbingu są Jake Green jako Poe Dameron, Raphael Alejandro jako Dean, Dana Snyder jako Graballa the Hutt, Tony Hale jako Vaneé, Christian Slater jako Ren, Trevor Devall jako imperator Palpatine, Mary Elizabeth McGlynn jako NI-L8 oraz Matt Sloan jako Darth Vader.

Historia nie jest kanoniczna, tak jak ma to miejsce z każdym LEGO Star Wars. Fabuła osadzona jest po wydarzeniach z filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Poe i BB-8 muszą awaryjnie lądować na wulkanicznym Mustafarze, na którym poznają chciwą Graballę. Hutt kupiła zamek Dartha Vadera i zmienia go w pierwszy w galaktyce luksusowy hotel inspirowany Sithami. Czekając na naprawdę X-Winga, Poe, BB-8, Graballa i Dean (młody chłopak pracujący jako mechanik) udają się w głębiny zamku z lojalnym sługą Vadera zwanym Vanee. Po drodze dzieli się on przerażającymi historyjkami osadzonymi w każdej epoce Gwiezdnych Wojen.

Ken Cunningham wyreżyserował na podstawie scenariusza Davida Shayne'a.