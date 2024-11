Katherine Waterston o otwartym zakończeniu filmu Obcy: Przymierze. Co się stało z jej bohaterką?

fot. 20th Century Fox

Zanim Obcy: Romulus osiągnął wielki sukces w kinach w tym roku, seria Obcy starała się powrócić do łask publiczności za sprawą dwóch prequeli stworzonych przez Ridleya Scotta. Chociaż nie można ich nazwać klapami finansowymi, tak ich odbiór pozostawiał wiele do życzenia. Z tego powodu nadal nie dostaliśmy kontynuacji dość otwartego zakończenia Obcego: Przymierze, w którym to David, złowieszczy android eksperymentujący na ludziach i tworzący ksenomorfy, znalazł się na statku pełnym nieświadomych niczego kolonistów, którzy mogliby posłużyć za jego króliki doświadczalne.

Wśród postaci na statku znalazła się też główna bohaterka tamtego filmu, czyli Daniels grana przez Katherine Waterston, która dopiero w kapsule hibernacyjnej zrozumiała, że została zamknięta na jednym statku z Davidem a nie Waltherem. Mimo tego, że zakończenie dość jasno wskazuje na to, że los obecnych na statku osób jest już policzony, to aktorka uważa inaczej:

Lubię myśleć o tym, że Daniels udało się wydostać z kapsuły. Ale nie mam pewności. [...] Kocham ten świat. A Ridley Scott to reżyser marzeń. To niezwykła osoba, z którą świetnie się pracuje. Osobiście chciałabym z nim znów pracować, ale jeśli to się nie uda, to nadal chętnie wybiorę się do kina i obejrzę jego film.

