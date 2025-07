TA postać początkowo miała zginąć w Jurassic World: Odrodzenie. Reżyser o zmianach scenariusza

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Universal Pictures

Jurassic World: Odrodzenie właśnie trafiło do kin, a widzowie mogą śledzić losy nowych bohaterów: Zory (Scarlett Johansson), Henry'ego (Jonathan Bailey) i Duncana (Mahershala Ali). Uwagę dziennikaraz z serwisu Variety przykuł ten ostatni. Podczas wywiadu z reżyserem, Garethem Edwardsem, zapytał się o to, czy w scenariuszu postać Duncana zawsze uchodziła z życiem. Twórca szczegółowo opowiedział, jak to było z tym bohaterem.

Duncan początkowo miał zginąć w Jurassic World: Odrodzenie

Reżyser przyznał, że scenariusz zmieniał się kilka razy. W pierwszej wersji Duncan miał umrzeć, a Edwards stwierdził, że to wspaniałe. Później, gdy udało się obsadzić w tej roli Mahershalę Ali'ego, myśleli o tym, aby jednak pozostawić go przy życiu. Jednak, gdy aktor przeczytał scenariusz to jego jedyną uwagą było to, czy mogą go zabić. Reżyser zgodził się z nim i razem naciskali, żeby uśmiercić postać, więc scenariusz zmienił się z powrotem na jego zgon.

fot. Universal Pictures

Następnie, gdy trwały prace na planie filmu studio (prawdopodobnie chodzi o Universal Pictures) powiedziało Edwardsowi, żeby na wszelki wypadek nakręcili scenę, w której Duncan przeżywa, ponieważ nie było czasu na poprawki czy dokrętki. Twórca wiedział, że cokolwiek zrobią, znajdzie się w filmie, więc musiał być ostrożny. Stwierdził, że jeśli mają to zrobić to chce, żeby była to naprawdę elegancka wersją, z którą będzie mógł żyć. Wtedy próbował sobie wyobrazić scenę i zobrazować kilka ujęć, a potem aktorzy dali niesamowity występ, co mu się bardzo podobało.

Ale kiedy zmontowaliśmy film i zrobiliśmy wersję reżyserską, skończyło się na tym, że wysłałem wersję, w której on umiera. Poszło dobrze, ale studio powiedziało: "Och, jest wspaniale. Ale czy możemy po prostu zobaczyć wersję, w której on przeżywa?". Nie zmontowaliśmy tego, więc wróciliśmy i zrobiliśmy montaż i wszyscy po prostu powiedzieli: "To musi być to". Przeprowadziliśmy dwa seanse testowe i reakcja na jego przeżycie była o wiele lepsza - wszyscy byli o wiele szczęśliwsi.

fot. Universal Pictures

Edwards dodał, że nie był pewien tej decyzji, aż do pokazu w Nowym Jorku. Gdy zobaczył reakcje na to, że postać przeżyła, co spotkało się z wielkim aplauzem, nieco się wzruszył. Przyznał, że cieszy się, że studio kazało mu nakręcić tę dodatkową małą scenę, ponieważ uznał, że to prawdopodobnie najmocniejsza część filmu.

Po prostu nie chciałem czuć się jak zdrajca przywracając go. Musiałem sobie przypomnieć, że jest taki film zatytułowany E.T., w którym E.T. umarł, a potem powrócił. Więc cały czas uspokajałem się: "Pamiętaj, że ten film, który kochałeś, też to zrobił, to nie jest wymówka".

Za scenariusz odpowiadał David Koepp. W obsadzie Jurassic World: Odrodzenie znaleźli się również Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono i Audrina Miranda.

Jurassic World: Odrodzenie - zdjęcia

Jurassic World: Odrodzenie - fabuła

Pięć lat po wydarzeniach z Jurassic World Dominion, nasza planeta jest w dużej mierze niegościnna dla dinozaurów. Te, które pozostały, żyją w odizolowanych klimatach równikowych. Trzy takie największe stworzenia żyjące na lądzie, morzu i w powietrzu posiadają w swoim DNA klucz do leku, który może przynieść ludzkości cudowne lekarstwo ratujące życie. Zora Bennet (nominowana do Oscara® Scarlett Johansson) specjalistka od tajnych operacji, dostaje zlecenie poprowadzenia zespołu w ściśle tajnej misji mającej na celu zabezpieczenie materiału genetycznego. Zespół Zory i przypadkowa rodzina zostają zaatakowani przez wodne dinozaury i lądują na zakazanej wyspie, na której kiedyś znajdował się tajny ośrodek badawczy Parku Jurajskiego. Tam, na terenie zamieszkanym przez dinozaury bardzo różnych gatunków, stają twarzą w twarz ze złowieszczym, szokującym odkryciem, które było ukrywane przed światem przez dziesięciolecia.