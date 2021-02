Liga Sprawiedliwości - Zielona Latarnia zadebiutuje w Snyder Cut?

Źródło: DC

Wielkimi krokami zbliża się premiera filmu Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera. Boss Logic, popularny artysta internetowy, zamieścił w sieci wideo, w którym informuje, że połączył siły z Zackiem Snyderem i Nifty Gateway, tworząc serię ekskluzywnych plakatów promujących widowisko. Materiał pokazuje grafikę, która zawiera bardzo intrygujący element. Widzimy bowiem na nim Zieloną Latarnię, najprawdopodobniej w wersji Hala Jordana. Być może zatem w widowisku zostanie wprowadzony ten bohater. Oczywiście ta grafika wcale nie musi być oficjalnym materiałem promocyjnym. Pozostaje czekać na oficjalny komunikat.

W niedzielę, 14 lutego, w sieci pojawił się pełny zwiastun produkcji. W ostatniej scenie materiału możemy zobaczyć jak Joker mówi do Batmana zdanie We live in a society (Żyjemy w społeczeństwie). Fani byli bardzo zadowoleni, że ta sekwencja pojawiła się w zwiastunie. Jednak zapewne nie wszyscy wiedzą dlaczego. Otóż jest to nawiązanie do bardzo popularnego mema z Jokerem, który od kilku lat krąży wśród fanów. Jest on również używany przez osoby, które czują się jak wyrzutki społeczne, podobnie jak Joker. Teraz nawiązanie do fanowskiej twórczości stało się oficjalną częścią Snyder Cut.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - premiera filmu w Polsce na HBO GO już 18 marca.