Tworzył Zagubionych, teraz szykuje Gwiezdne Wojny. Informacje o nowym serialu

Jeff Sneider jako pierwszy poinformował o nowym serialu Gwiezdne Wojny, za który odpowiada Carlton Cuse – współshowrunner hitu Zagubieni, który współtworzył jego kolejne sezony razem z Damonem Lindelofem. Deadline i inne największe portale potwierdziły doniesienia dziennikarza. Cuse stworzył serial ze świata Gwiezdnych Wojen razem ze swoim synem Nickiem Cuse’em, który pracował przy takich tytułach jak Władcy przestworzy oraz Station Eleven.

Nowy serial Star Wars – co wiemy?

To początkowy etap prac, więc nawet jeśli projekt dojdzie do skutku, widzowie mogą zobaczyć go dopiero za kilka lat. Oficjalne szczegóły nie zostały ujawnione, więc nie wiemy, o czym będzie opowiadał ani w jakim okresie uniwersum zostanie osadzony. Nic również nie wyciekło na ten temat.

Fani mają teorię, że być może duet Cuse’ów pracuje nad horrorem, o którym niedawno wspomniał w wywiadzie Tony Gilroy, twórca Andora. Na razie to jedynie spekulacja, ale fani czekają na coś nowego i oryginalnego w świecie Star Wars.

Carlton Cuse ma na koncie również takie seriale jak Jack Ryan (był showrunnerem przez dwa sezony), Locke & Key, The Strain, Colony oraz – niedawno mający premierę na platformie Netflix – Puls. Nick Cuse natomiast zdobywał doświadczenie, pracując wcześniej z Damonem Lindelofem przy serialach Watchmen oraz Pozostawieni.