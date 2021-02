Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - kategoria wiekowa filmu. Wyższa niż w kinie

fot. materiały prasowe

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera to 4-godzinna rozbudowana wersja tej historii, która całkowicie się różni od tego, co widzieliśmy na ekranach kin. Oficjalnie ogłoszono, że film ma kategorię wiekową R, czyli według definicji nie jest on wskazany dla osób poniżej 17 roku życia. W uzasadnieniu czytamy, że powodem jest poziom przemocy oraz wulgarny język.

Nie jest to też szczególne zaskoczenie, bo Zack Snyder sugerował tę kategorię wiekową w jednym z wywiadów w grudniu 2020 roku. Wówczas zapowiadał, że między innymi będą wulgaryzmy, a Steppenwolf dosłownie będzie przecinać ludzi na pół. Kinowa wersja Jossa Whedona miała niższą kategorię wiekową, ale tam nowy reżyser dokręcił 3/4 materiału, usuwając sceny Snydera.

Zobacz także:

Ta sama sytuacja miała miejsce z filmem Batman v Superman: Świt sprawiedliwości, którego kinowa wersja miała kategorię PG-13, a wersja rozszerzona wydana na Blu-ray, tak zwane Ultimate Edition już miała kategorię R.

Snyder zapowiada też, że prędzej czy później jego Liga Sprawiedliwości trafi na ekrany kin, więc najwyraźniej są jakieś plany.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - premiera 18 marca 2021 roku w HBO GO w Polsce.