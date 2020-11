Liga Sprawiedliwości - zobacz nowy zwiastun Snyder Cut w kolorze. W przygotowaniu wersja czarno-biała filmu

fot. materiały prasowe

We wtorek, 17 listopada, w trzecią rocznicę premiery kinowej widowiska Liga Sprawiedliwości zaprezentowano nowy zwiastun wersji reżyserskiej filmu od Zacka Snydera. Materiał nie różnił się za bardzo od wideo pokazanego na DC FanDome, otrzymaliśmy tylko kilka nowych scen. Zwiastun był w wersji czarno-białej. HBO Max postanowiło zaprezentować również zapowiedź w kolorze. Wideo jest dostępne poniżej. Co ciekawe omawiając nowy zwiastun Zack Snyder zdradził, że w przygotowaniu jest również czarno-biała wersja widowiska, która według twórcy jest jego idealną wersją. Ponadto wyjawił, że jego ulubiony moment z materiału to ujęcie Batmana stojącego na rzeźbie na jednym z budynków w Gotham. Poniżej prezentujemy konkretny kadr.

WarnerMedia

W filmie tytułowa drużyna największych herosów uniwersum DC musi zmierzyć się z demonicznym Steppenwolfem, który pragnie zgromadzić trzy Mother Boxes, artefakty, które mają pomóc antagoniście w podbiciu Ziemi. W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Gal Gadot, Henry Cavill, Ben Affleck, Jason Momoa, Ray Fisher i Ezra Miller.

Liga Sprawiedliwości SnyderCut - premiera na HBO Max w 2021 roku. Produkcja zostanie pokazana w czterech częściach.