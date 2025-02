Assassin's Creed Shadows wyciekło. Niektórzy mają już dostęp do gry

fot. Ubisoft

Na początku lutego do sieci wyciekł kompletny, ponad 250-stronnicowy artbook, który ujawniał pewne niepublikowane wcześniej informacje na temat Assassin's Creed Shadows. Nie jest to jednak jedyny przeciek, z jakim musi zmagać się Ubisoft. Wygląda bowiem na to, że niektórym graczom udało się już dostać w swoje ręce tę nadchodzącą produkcję.

Jak donosi Insider-Gaming, o sprawie jako pierwszy poinformował DannyStevens, jeden z użytkowników serwisu X. Miał on zakupić jeden egzemplarz Assassin's Creed Shadows na Facebook Marketplace. Na dowód opublikował on zdjęcie pudełka, instalacji oraz kilka scen z rozgrywki. Szybko okazało się, że nie jest to odosobniony przypadek.

Publikowane w sieci materiały z gry zostają szybko usunięte w wyniku działań Ubisoftu, ale mimo tego warto mieć to na uwadze i starać się unikać spojlerów, jeśli czekacie na ten tytuł i chcecie samemu odkrywać, co będzie miał on do zaoferowania.

Na ten moment nie wiadomo, skąd kopie gry już teraz pojawiły się w sieci. Sytuacja jest szczególnie zaskakująca z uwagi na to, że do premiery pozostał jeszcze niemal miesiąc — Assassin's Creed Shadows oficjalnie zadebiutuje dopiero 20 marca 2025 roku.