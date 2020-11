Liga Sprawiedliwości 2 - Zack Snyder o przyszłości Darkseida. Tak wygląda Martian Manhunter

HBO Max

Wiemy od lat, że Zack Snyder miał plan na więcej niż trzy zrealizowane filmy o superbohaterach ze świata DC. Odbiór Batman v Superman i kwestia Ligi Sprawiedliwości pokrzyżowały te plany i na obecną chwilę nie wiadomo, czy jest jakaś szansa na ich realizację. Wiele będzie zależeć od odbioru mitycznego Snyder Cut, czyli serialu Liga Sprawiedliwości, który pojawi się w 2021 roku.

Zack Snyder udzielił wywiadu portalowi The Nerd Queens, w którym opowiadał o potencjalnej przyszłości związanej z dalszymi losami superzłoczyńcy zwanego Darkseid. Okazuje, że ma dokładnie rozpisany rozwój wydarzeń zwiążanych z tą postacią i doskonale wie, co chciałby pokazać, gdy Darkseid przybędzie na Ziemię. Żadne decyzje nie zostały podjęte i najpewniej nie zostaną aż do premiery serialu, więc to tylko luźne informacje ze strony Snydera, który przypomina, że ten plan nadal ma.

Reżyser ujawnił również w mediach społecznościowych oficjalną grafikę pokazującą, jak w serialu będzie wyglądać postać Martian Manhuntera. Szykuje też grafikę na oficjalne koszulki z Darkseidem.