Liga Sprawiedliwych bez granic - pamiętacie Amazo? Wasz ulubiony złoczyńca wraca

DC/Warner Bros.

Emitowany pierwotnie w USA w latach 2004-2006 serial Liga Sprawiedliwych bez granic, kontynuacja Ligi Sprawiedliwych, to animacja, która również w naszym kraju cieszyła się naprawdę dużą popularnością. DC zdecydowało się po latach wrócić do zbudowanego w tej produkcji uniwersum w nadchodzącej serii komiksowej Justice League Infinity. Wiemy już, że w jej pierwszej odsłonie pojawi się złoczyńca Amazo.

Stworzony przez profesora Ivo i wykorzystywany przez Lexa Luthora android wielokrotnie ścierał się z Ligą Sprawiedliwości. Katalog jego mocy ulegał zmianom - antagonista potrafił manipulować rzeczywistością, jak również naśladować zdolności walczących z nim herosów. Ostatni raz widzieliśmy go, gdy po pobraniu nauk u Doktora Fate został on zaatakowany przez wzmocnionego magią Solomona Grundy'ego; to wówczas postanowił teleportować się w odległą część kosmosu.

W Justice League Infinity #1 Amazo wciąż przemierza międzygalaktyczną przestrzeń, poszukując odpowiedzi na pytanie o sens swojego istnienia. Wygląda na to, że mógł ją właśnie odnaleźć. Spójrzcie sami:

Justice League Infinity #1 - plansze

Warto przypomnieć, że Amazo jest jednocześnie jednym z najpotężniejszych złoczyńców z uniwersum animacji. Po zyskaniu mocy manipulowania rzeczywistością pokonał on cały Korpus Zielonych Latarni, jednocześnie wymazując z czasoprzestrzeni planetę Oa.