Extreme Carnage - Cletus Kasady wraca i od razu zabija. Rząd USA tępi symbionty

InHyuk Lee/Marvel

Marvel zaprezentował plansze promujące zeszyt Extreme Carnage Alpha #1, pierwszą odsłonę wydarzenia o tym samym tytule. Z grafik wynika, że do uniwersum Domu Pomysłów po nieobecności w evencie King in Black powróci Cletus Kasady. Wiemy już, że chce on dotrzeć do symbiontów z Life Foundation - Scream, Phage'a, Riota, Lashera i Agony, a zaraz po pojawieniu się w USA brutalnie zabije swojego kierowcę.

W Stanach Zjednoczonych zmieniło się nastawienie do rasy kosmicznych pasożytów - niektóre amerykańskie agencje rządowe próbują wykorzystać strach przed nimi, aby zwiększyć swoją władzę. Na tym polu bryluje zwłaszcza sięgający po coraz drastyczniejsze środki senator Krane.

Nie jest na razie jasne, jakie są prawdziwe intencje Carnage'a; wygląda na to, że chce on po prostu zjednoczyć symbionty z Life Foundation. Ważną rolę w nadchodzącej opowieści odegra także Flash Thompson aka Agent Venom.

Oto plansze promocyjne i pokaźna galeria okładek do pierwszej odsłony historii:

Extreme Carnage Alpha #1 - plansze

Zeszyt Extreme Carnage Alpha #1 zadebiutuje w USA 7 lipca.