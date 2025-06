Dune: Awakening już dostępne na PC. Co z wersją na konsole?

foto. materiały prasowe

Reklama

Dune: Awakening, czyli survivalowe MMO osadzone w uniwersum Diuny, niedawno zadebiutowało na PC. Gra nie jest jeszcze dostępna na konsolach, ale ma się to zmienić w przyszłości. Twórcy poinformowali, że trwają prace nad wersjami na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S — jednak na ich premierę trzeba będzie poczekać. Jak długo? Wszystko wskazuje na to, że co najmniej kilka miesięcy.

Zobacz także: Epicki klimat jak z kinowych filmów! Zwiastun fabularny gry Dune: Awakening

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli studia Funcom, konsolowa wersja Dune: Awakening planowana jest na przyszły rok, choć nie podano jeszcze konkretnej daty. Firma zapowiedziała również nie tylko bezpłatne aktualizacje z nową zawartością, ale też kilka płatnych rozszerzeń, które wejdą w skład przepustki sezonowej. Ich premiery zaplanowano na czwarty kwartał 2025 roku oraz pierwszy i drugi kwartał 2026 roku. Podkreślono także, że nie ma planów wprowadzenia płatnej subskrypcji ani mikrotransakcji.