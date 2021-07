Loki: Chris Hemsworth wystąpił w 5. odcinku, choć w trakcie seansu go nie zobaczycie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel Studios/Paramount Pictures

5. odcinek Lokiego był kopalnią nawiązań, easter-eggów i innych smaczków. Okazuje się, że jest tego więcej, niż napisaliśmy Wam w tekście o easter-eggach z Lokiego. Wszystko za sprawą Kate Herron. Reżyserka w nowej rozmowie zdradziła, że udział w 5. odcinku wziął sam Chris Hemsworth.

Aktora na ekranie nie zobaczyliśmy, bo nagrał on głos pod postać Throga, czyli Thora będącego żabą, który jest zamknięty w słoiku i próbuje uwolnić się, sięgając Mjolnira będącego ciut ponad nim. Herron wyjawia, że zaprosili samego Chrisa Hemswortha, by nagrał on okrzyk tego żabiego bohatera. To nie jest nawet dialog, więc sama sytuacja staje się kuriozalnie komiczna, że gwiazda MCU została zatrudniona do tak malutkiego easter-egga. Nie wiadomo, czy Throg w wykonaniu Hemswortha pojawi się w ostatnim 6. odcinku. Tak ciekawostkę omówiła reżyserka.

- Oczywiście użycie Throga było świetnie. I tak przy okazji nagraliśmy dla niego głos Chrisa Hemswortha. To jest nowe nagranie. Nie użyliśmy starego!

Zobaczcie scenę z udziałem Throga:

Przypomnijmy, że 14 lipca ma premierę 6. odcinek Lokiego, który zarazem będzie ostatnim.