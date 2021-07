Loki, odcinek 5 - ile tu easter eggów! Kang, Thanos, inny Thor i wszystko, co mogliście przegapić

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Disney+/Twitter/Kate Herron

5. odcinek serialu Loki już za nami. Co tu dużo mówić - easter eggi w przedostatniej odsłonie serii wraz z ekranowym kiczem zupełnie zdominowały przekaz. Jest ich tak wiele, że z całą pewnością zasługują na osobny wpis. I tak w Journey into Mystery pojawiają się nawiązania do Kanga Zdobywcy, słynnego i jednocześnie absurdalnego pojazdu Thanosa z komiksów, odwiecznego wroga Ant-Mana, Red Skulla czy do jednego z najpotężniejszych bytów w komiksowym uniwersum Marvela. A to dopiero początek.

W sieci pojawiła się również całkiem przekonująca teoria na temat tego, kto naprawdę stoi za działaniami Time Variance Authority (TVA). Być może nie jest to Kang, a zupełnie inna, zaskakująca postać, do której prowadzą przynajmniej 2 tropy fabularne. Jeśli te przypuszczenia okażą się prawdziwe, finał produkcji MCU świat boga podstępu może wywrócić do góry nogami.

Smaczki i detale w 5. odcinku serialu są wkomponowane w przygody bohaterów tak frywolnie, że niektóre z nich odwołują się także do znanych z prawdziwego świata teorii spiskowych, by przywołać w tym kontekście automaty do gier ukryte w pieczarze Lokich czy pojawienie się na polu bitwy z Aliothem niszczyciela amerykańskiej marynarki wojennej.

Jeśli coś przegapiliśmy, koniecznie dajcie nam o tym znać w komentarzach.

Loki, odcinek 5 - easter eggi, nawiązania, teorie, spekulacje

Tytuł odcinka, „Journey into Mystery” został zaczerpnięty z serii komiksowej o tym samym tytule, którą Marvel wydawał począwszy od lat 50. XX wieku. Co ciekawe, to właśnie w tym cyklu, w zeszycie „Journey into Mystery #83” z sierpnia 1962 roku, do uniwersum Domu Pomysłów wprowadzono postać Thora. Dwa zeszyty później jako Asgardczyk debiutował tu Loki.