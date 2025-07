Chcesz wziąć udział w beta testach? Podpisz klauzulę poufności... na 5 lat

Tripwire Interactive

Klauzule poufności to nic innego, jak chronienie interesów wydawcy przed nieautoryzowanymi publikacjami materiałów, które nie powinny zostać rozpowszechnione. Są one podpisywane nie tylko przy okazji recenzji i branżowych wydarzeń, ale często też przy wcześniejszych dostępach do testów beta. Zwykle te klauzule mają jakąś datę graniczną, ale co najwyżej trwa ona kilka tygodni. W przypadku Killing Floor 3 Tripwire Interactive nałożyło aż 5 lat zakazu mówienia o zamkniętych testach.

Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że sama premiera Killing Floor 3 ma się odbyć nie w 2030 roku, ani nawet nie w 2027 roku, ale już wkrótce, bo 24 lipca tego roku.

W sieci zrobiła się wrzawa. Pojawił się głosy niezrozumienia i krytyka, która spadła na Tripwire Interactive. Pod naporem społeczności, przyznano się do błędu i usunięto nietypowy zapis z klauzuli NDA.

Serdecznie przepraszamy za zamieszanie związane z naszą umową o poufności. Okres 5 lat to nasz standardowy termin używany w testach wewnętrznych, który w tym kontekście jest zbyt restrykcyjny. Nigdy nie mieliśmy zamiaru nakładać 5-letniego zakazu dyskusji o grze - czytamy w komunikacie firmy zamieszczonym na oficjalnym forum gry.