Lucyfer - powrót czarującego diabła jest możliwy? Tom Ellis ma dwa warunki

Źródło: materiały prasowe

Reklama

Lucyfer to serial, który doczekał się sześciu sezonów i opowiadał historię samego diabła, który trafił do Los Angeles i postanowił pomóc pewnej detektyw ze sprawami kryminalnymi. Produkcja stworzona przez Toma Kapinosa podobała się publiczności i osiągała dobre wyniki oglądalności, lecz ostatecznie została zakończona. Tom Ellis, odtwórca głównej roli, wielokrotnie powtarzał o swojej niechęci do powrotu do tej roli, lecz z jego wypowiedzi z podcastu Michaela Rosenbauma wynika, że taki powrót byłby możliwy pod warunkiem spełnienia dwóch wymagań aktora.

Lucifer - Tom Ellis powróci do roli?

Tom Ellis stwierdził, że do powrotu do roli Lucyfera skłoniłby go angaż w pełnometrażowym filmie o tej postaci, a nie kolejnym sezonie telewizyjnym. Drugim z jego warunków byłby dobry scenariusz. W swojej wypowiedzi nawiązał do serialu Miranda, w którym brał udział.

Miranda, dla przykładu, miała tylko 20 odcinków, a nadal jest ikoniczna i ludzie chętnie do niej wracają. Ale jedynym powodem, dla którego zrobiliśmy ich dokładnie tyle było to, że Miranda Hart nie chciała więcej. Nie chciała pisać więcej odcinków. Napisała wszystkie odcinki do tego serialu i po tym stwierdziła, że to tyle. Zrobiła to. Nie chciała przedłużać tego tylko po to, żeby dostarczać więcej i więcej i więcej produktu. Mam do niej bardzo duży szacunek z powodu tej decyzji, bo BBC było zdesperowane.