Z kim walczy Superman w nowym filmie? Wyciek rozwiewa wątpliwości

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

W zwiastunach filmu Superman wiedzieliśmy, że Człowiek ze Stali walczy z kimś o podobnej sile. Fani spekulowali, że może to być nawet Bizarro, czyli inna komiksowa, zła wersja superbohatera. Nigdy oficjalnie nie powiedziano, że to Ultraman, ale jego kostium oraz przecieki od osób z zza kulisową wiedzą to potwierdzały. Ta plotka więc była prawdziwa. Nie wiedzieliśmy jednak, jak James Gunn zaadaptuje tę postać z komiksów i kim ona będzie w kinowym filmie. Po pierwszych pokazach dla fanów, którzy robili zdjęcia kinowego ekranu, wiemy już, kto jest Ultramanem i jaki aktor go gra. SPOILERY!

Kim jest Ultraman w Supermanie?

Jeden z fanów obecnych na takim przedpremierowym pokazie wrzucił na Reddita zdjęcie Ultramana bez maski. I jest to David Corenswet, który – obok grania Supermana – wciela się też w jego przeciwnika. Okazuje się, że jest to klon Człowieka ze Stali kontrolowany przez Lexa Luthora, który również odpowiada za jego stworzenie. Przypomnijmy, że w komiksach istnieją różne złe wersje Człowieka ze Stali – także te z alternatywnych światów równoległych.

Ultraman

Przeciwnicy Supermana

Ultraman nie jest jedynym wrogiem, z którym Człowiek ze Stali będzie się mierzyć w tym filmie. Ze zwiastunów wiemy o jego walce z ogromnym potworem, ale pojawia się również postać o wielkiej mocy o nazwie Hammer of Boravia. W nowym klipie możemy zobaczyć fragment tej walki.

Superman – nasza recenzja filmu

Premiera Supermana w kinach odbędzie się 11 lipca 2025 roku.