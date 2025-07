John Stewart czy Hal Jordan - który z nich jest głównym bohaterem Latarni? James Gunn odpowiada

fot. DC

Zdjęcia do pierwszego aktorskiego serialu DCU, czyli Latarni, trwają już od jakiegoś czasu. Ma to być przyziemna historia czerpiąca inspiracje z Detektywa od HBO, które zajmuje się też produkowaniem serialu o Korpusie Zielonych Latarni. Z kolei wypowiedzi Nathana Filliona grającego w DCU Guya Gardnera sugerują, że będzie to produkcja tylko dla dorosłych, ponieważ ten przyznał się do pobicia osobistego rekordu ilości wypowiedzianych przekleństw na planie. Chociaż Gardner powróci, to na głównym planie będzie weteran Hal Jordan oraz nowicjusz John Stewart. Czy jeden z nich jest ważniejszy od drugiego?

James Gunn w rozmowie z CBS Morning przyznał, że historia serialu skupia się bardziej na jednej z Latarni niż drugiej:

W przyszłym lecie skupiamy się na Supergirl i Latarniach, które są w zasadzie historią Johna Stewarta, ale jeszcze z innymi postaciami dookoła.

Z kolei Casey Bloys, producent HBO, który pracował nad Pingwinem, dodał że jego zdaniem Latarnie mają szansę powtórzyć sukces serialowego spin-offu z Collinem Farrellem w roli głównej i również otrzymać wiele nominacji do nagród Emmy (Pingwin otrzymał ich aż 24).

Mam dobre przeczucie. Nie wiem, kiedy przypada okres dobierania kandydatów [do Emmy], ale jestem pewien, że i tak nim będziemy.

