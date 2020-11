M jak miłość - Małgosia Mostowiak po latach powróci w serialu!

TVP

Małgorzata Mostowiak to niegdyś jedna z głównych bohaterek serialu M jak Miłość, grana przez Joannę Koroniewską w latach 2000-2013, czyli od początku emitowania serialu przez blisko 13 lat. Serialowa bohaterka zaginęła w USA po tragicznym wypadku. Zniknięcie najmłodszej córki Mostowiaków pozostaje niewyjaśnione, a ze Stanów co jakiś czas docierają sprzeczne sygnały na jej temat. Wiadomo jedynie, że kobieta wciąż żyje.

Teraz wiemy, że bohaterka powróci do serialu po 7 latach, pytanie brzmi - kto się w nią wcieli? Producenci zostawili furtkę do powrotu dla Koroniewskiej, ale aktorka od lat utrzymuje, że jej przygoda z M jak miłość to już przeszłość. Kto zatem wcieli się w tę postać? Ta informacja pozostaje tajemnicą, ale już wkrótce się to zmieni.