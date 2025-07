2. sezon Hawkeye'a powstanie? Jeremy Renner zaskakuje odpowiedzią

Marvel

Jeremy Renner w nowym wywiadzie udzielonym magazynowi Empire zaskakuje – wypowiada się w zupełnie innym tonie o przyszłości Hawkeye’a w MCU. Teraz jest przekonany, że prędzej czy później drugi sezon serialu na pewno powstanie. Gdy jakiś czas temu mówił o odrzuceniu kontraktu proponowanego przez Marvela, nie było w jego słowach takiego optymizmu.

Co z 2. sezonem Hawkeye’a?

Tak wypowiedział się Jeremy Renner:

– Zawsze z radością wracam do tego świata. Kocham tych ludzi i moją postać. Jestem pewny, że zrobimy drugi sezon i inne rzeczy. Chętnie to zrobię. Moje ciało przygotowuje się na taki scenariusz. Nie wiem, czy ktoś chce mnie oglądać w rajtuzach, ale jestem pewien, że dobrze w nich wyglądam.

Renner dodaje, że obecnie jest w takiej formie fizycznej, że bez problemu mógłby wykonać firmowy atak Hawkeye’a – wyskok, obrót i jednoczesny strzał z łuku w jednym płynnym ruchu.

– Bez problemu. Jestem teraz w takiej formie. W sumie – w 150% lepszej niż przed wypadkiem. Zdrowie i dobre samopoczucie stały się centralną częścią mojego życia – to pozwoliło mi wrócić. Nawet gdy się starzeję, czuję się silniejszy niż kiedykolwiek. Mam różne problemy ze ścięgnami i pewne ograniczenia w mobilności oraz elastyczności, ale poświęcam dużo czasu, by to poprawić i być silniejszym. Nie robiłbym tego, gdyby nie ten wypadek.

Marvel Studios na razie oficjalnie nie ogłosiło drugiego sezonu Hawkeye’a.