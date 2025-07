Aktor zapowiada - kolejne sezony aktorskiego Awatara od Netflixa będą jeszcze bardziej widowiskowe

fot. Netflix

Daniel Dae Kim w trakcie San Diego Comic-Con 2025 podzielił się aktualizacją w sprawie hitu Netflixa jakim był aktorski Awatar: Ostatni władca wiatru. Jak przebiegają prace nad kolejnymi sezonami i czego można się po nich spodziewać?

Aktor został zaczepiony przez serwis Collider podczas San Diego Comic-Con 2025, gdy promował inny serial ze swoim udziałem, czyli Butterfly. Lord Ozoi z Awatara przyznał, że prace nad 3. sezonem już wrą, a druga i trzecia odsłona serialu na bazie kultowego anime będzie się różnić od tego, co widzieliśmy do tej pory:

Pracujemy nad pierwszą połową 3. sezonu. Ten serial rośnie z sezonu na sezon pod względem skali. Jeśli myśleliście, że 1. sezon był widowiskowy, to poczekajcie na to, co zobaczycie w trzecim. Zmieniliśmy sposób kręcenia przy okazji 2. i 3. sezonu, przez co serial będzie znacznie inny niż w pierwszej serii.

Aktor pochwalił też młode pokolenie aktorów zaangażowanych w tę produkcję i przyznał, że świetnie się patrzy, jak dojrzewają w swoim zawodzie i jako ludzie. Stwierdził, że wiele słyszy się o tym, jak negatywnie sława i kariera aktorska wpływa na młodych aktorów, ale jego zdaniem w przypadku osób zaangażowanych w ten serial jest zupełnie na odwrót.

Awatar: Ostatni władca wiatru - informacje o serialu Netfliksa

Awatar: Ostatni władca wiatru to serial Netflixa na podstawie popularnej kreskówki Nickelodeon. Opowiada o młodym Aangu, który musi okiełznać wszystkie cztery żywioły, by przywrócić równowagę na świecie i pokonać władcę Narodu Ognia. Pomagają mu w tym zadaniu przyjaciele, między innymi Sokka i Katara.

2. sezon serialu Awatar: Ostatni władca wiatru ma zadebiutować w 2026 roku, ale nie znamy dokładnej daty premiery. Mimo to, Netflix już dał zielone światło na 3. część. Widać więc, że pokłada duże nadzieje w tytule. Czas pokaże, czy zainteresowanie widzów się utrzyma.

