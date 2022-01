Mam tę moc pokonane. Piosenka z Encanto bije rekord Krainy lodu

Fot. Materiały prasowe

Swego czasu Let It Go (Mam tę moc) z Krainy lodu biło rekordy popularności. Ta piosenka była wszędzie bez względu na kraj i język w jakim ją śpiewano. W prestiżowym zestawieniu Billboard wspięła się ona na piątą pozycję w rankingu. Hit z animacji Nasze magiczne Encanto Disneya pobił ten rekord, wchodząc na czwartą pozycję, czyli tym samym jest to najpopularniejsza piosenka z bajki z Disneya od 26 lat! Mowa o utworze We Don't Talk About Bruno. W polskiej wersji nosi on tytuł: Nie mówimy o Brunie. Obie wersje możecie przesłuchać w newsie.

Kraina lodu oczywiście jako pierwsza po latach pozwoliła Disneyowi powrócić do rankingów najpopularniejszych piosenek na świecie. Sukcesy jednak święcili w latach 90. Wówczas Can You Feel the Love Tonight Eltona Johna z Króla Lwa i Colors of the Wind Vanessy Williams z Pocahontas również zajęły 4. miejsce w rankingu.Wyczyn Encanto jest o tyle kluczowy, że jest to jedyna piosenka Disneya, która weszła powyżej piątej lokaty poza hitami z lat 90., gdy Disney miał je co chwilę. Encanto ma do pokonania jeszcze jeden utwór: A Whole New World z Aladyna, który w 1993 roku zajął pierwsze miejsce.

Nie mówimy o Brunie - posłuchaj

Według statystyk podawanych przez Billboard popularność tej piosenki w USA wciąż rośnie. W ciągu ostatniego tygodnia zwiększyła się o 15%. Przyczyną popularność jest TikTok, na którym użytkownicy wykorzystywali piosenkę na rozmaite sposoby.

Warto jednak zaznaczyć, że ta popularność jest odczuwalna tylko w USA. W odróżnieniu od Mam tę moc trudno dostrzec w piosence z Encanto podobny globalny fenomen.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.