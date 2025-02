Powrót starego dobrego modelu? Niedługo seriale Marvela mogą mieć wiele sezonów

fot. Disney+

Brad Winderbaum, szef Marvel Television, poruszył kwestię tego, czy powstaną 2. sezony seriali To zawsze Agatha i Hawkeye. Przyznał, że w obu przypadkach furtka pozostaje otwarta i widzi potencjał na kontynuowanie tych historii. Nie chciał dać jednak jednoznacznego „tak” albo „nie”. Naprawdę ciekawe jest jednak to, według niego w przyszłości seriale Marvela będą projektowane tak, by miały wiele sezonów i były emitowane regularnie.

Brad Winderbaum najpierw skomentował możliwość nakręcenia 2. sezonu serialu To zawsze Agatha.

Myślę, że to „potencjał na linearny model" – wyjaśnił szef Marvel Television w rozmowie z Entertainment Weekly. – Dla mnie seriale takie jak To zawsze Agatha opierają się na koncepcji. Tak, 2. sezon to z pewnością jest czymś, co chcielibyśmy zrobić, ale nie spieszmy się. Wpadnijmy na właściwy pomysł i wtedy go zrealizujmy.

Następnie szef Marvel Television stwierdził, że Hawkeye to kolejny przykład serialu, który ma potencjał, by wrócić z kolejnym sezonem.

Hawkeye to kolejny przykład serialu, który sprawia wrażenie, że można nakręcić 2. sezon, bo to Boże Narodzenie, bo to Clint i i Kat. Możesz odwiedzić te tematy kiedykolwiek i szukamy okazji na to, by to zrobić. Ale w miarę jak rozwijamy kolejne projekty, to myślę, że w przyszłości będą zaprojektowane tak, by miały wiele sezonów i były emitowane regularnie.

Współcześnie seriale mają zazwyczaj poniżej dziesięciu odcinków i na kolejne sezony widzowie muszą czekać nawet kilka dobrych lat. Na przykład 1. sezon Wednesday zadebiutował w 2022 roku, a po trzech latach fani nadal czekają na kontynuację. Dla porównania telewizyjny hit Buffy: Postrach wampirów potrafił mieć ponad 20 odcinków, a nowy sezon pojawiał się co rok. Nie da się ukryć, że widzowie wydają się coraz bardziej zmęczeni tym nowym modelem, który stał się popularny, gdy w siłę urosły serwisy streamingowe. Dlatego zmiana strategii przez Marvela mogłaby być dobrym pomysłem. Pytanie, czy w praktyce uda się wprowadzić takie ambitne plany w życie.

