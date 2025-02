Aktor gotowy do roli He-Mana - ma fryzurę i mięśnie. Gwiazda Deadpoola jako Czarodziejka

fot. materiały promocyjne

Reklama

Prace na planie filmu aktorskiego Masters of the Universe niebawem ruszają, a Nicholas Galitzine oraz Camila Mendes ciężko trenują, by być fizycznie gotowymi do ról. Podzielili się zdjęciami z treningów w towarzystwie Góry z Gry o tron, czyli Hafþóra Júlíusa Björnssona, kolejnego członka obsady, który zagra Beast Mana. Widzimy, że Galitzine ma już ikoniczną fryzurę He-Mana z kreskówki. Każdy, kto zna aktora z poprzednich ról, może zauważyć, że wyraźnie pod luźnymi ciuchami ma większą masę mięśniową. Mendes wciela się w Teelę.

Wiemy, kiedy zaczną się zdjęcia do Avengers: Doomsday. Jest też lista aktorów

He-Man, Beast Man i Teela

Galitzine trenuje fizycznie do roli od miesięcy, nabierając masy mięśniowej. Zobaczcie fotę w tweecie:

ROZWIŃ ▼

He-Man – kto zagra Czarodziejkę?

Jak donosi Deadline, Morena Baccarin (trylogia Deadpool) zagra Czarodziejkę, a Jóhannes Haukur Jóhannesson wcieli się w znanego z kreskówki Malcolma/Fisto. Czarodziejka to jedna z najważniejszych postaci, bo to ona jest celem ataków Szkieletora, który chce dostać się do jej zamku Posępnego Czerepu. Fisto natomiast zaczynał jako sługa Szkieletora, by potem stać się bohaterem. Pseudonim ma dzięki olbrzymiej pięści.

W obsadzie są już Nicholas Galitzine (He-Man), Camila Mendes (Teela), Alison Brie (Evil-Lyn), Jared Leto (Szkieletor), Idris Elba (Duncan), Sam C. Wilson (Trap Jaw), Hafþór Júlíus Björnsson (Goat Man – taka nazwa ma być użyta zamiast Beast Mana z kreskówki) oraz Koo Attah (Tri-Klops).

Autorem finalnego scenariusza jest Chris Butler, który pracował nad pierwszą wersją tekstu Davida Callahama oraz duetu Aaron i Adam Nee. Za kamerą stoi Travis Knight (Bumblebee).

Masters of the Universe – premiera 5 czerwca 2026 roku.