Mandalorian i Grogu - szef Disneya potwierdza premierę. Będziemy musieli poczekać na film

Przy ogłoszeniu filmu The Mandalorian & Grogu ujawniono jedynie, że za kamerą stanie Jon Favreau, a prace na planie ruszą jeszcze w 2024 roku. Co to oznacza dla premiery kinowej? Mamy odpowiedź.

Mandalorian & Grogu - kiedy premiera?

Szef Disneya Bob Iger potwierdził, że to będzie pierwszy film z Gwiezdnych Wojen, jaki trafi do kin od 2019 roku, czyli premiery widowiska Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Według niego powinno to nastąpić w 2026 roku.

Biorąc pod uwagę, że wcześniej ogłoszone projekty, może to wygląda w taki sposób. Film o Rey był połączony z datą 18 grudnia 2026, a widowisko Jamesa Mangolda lub film Dave'a Filoniego mogą pojawić się w związanej ze Star Wars dacie 17 grudnia 2027 roku. Oznaczałoby to, że w kalendarzu zostaje jedna data zaklepana przez Disneya i wówczas pojawią się Mandalorian i Grogu - jest to 22 maja 2026.

Konkretne informacje o dacie premiery i tak będą potwierdzane, gdy ruszą prace na planie i projekty będą potem w fazie postprodukcji.

Star Wars - więcej filmów?

W swojej rozmowie z inwestorami przypomniał, że trzy inne tytuły zostały ogłoszone, ale też ujawnił, że nad jeszcze innymi też trwają prace. Nie wiadomo, o jakie tytuły może chodzić, ale najwyraźniej są one na różnym etapie rozwoju. Jednym z nich na pewno może być Lando z Donaldem Gloverem w roli głównej, bo od samego Glovera wiemy, że prace nad tym trwają. Zdecydowano się zrobić film zamiast planowanego serialu.

Podczas promocji Pan i Pani Smith, Donald Glover przyznał, że powróci jako Lando bo uwielbia te postacie ze Star Wars, a jego dzieci kochają Gwiezdne Wojny. Ważne dla niego jest też to, że sam to rozwija i nad tym pracuje. Projekt jest tworzony przez niego i jego brata Stephena, więc poza zgodnością z kanonem, nikt nie narzuca mu swojej wizji. Takim sposobem będzie w stanie pozostawić coś swojego w uniwersum i franczyzie.