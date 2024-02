Gwiezdne Wojny: Ahsoka - kto powróci w 2 sezonie? Ta plotka wskazuje na jednego z ulubieńców fanów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka to serial ze świata Gwiezdnych wojen, który wielu osobom przypadł do gustu, a fanom pozwolił na ponowne zobaczenie ulubionych postaci z kreskówek i nie tylko. Był to również projekt, w którym Hayden Christensen powrócił do roli Anakina Skywalkera, mistrza tytułowej bohaterki, któremu poświęcono sporą porcję jednego z odcinków. Jego postać przewijała się przez historię i wielokrotnie doradzała Ahsoce Tano, w którą wciela się Rosario Dawson. Zakończenie, w którym bohaterka została uwięziona w innej galaktyce razem z Sabine, pokazało także, że towarzyszy im również duch Anakina.

Drugi sezon Ahsoki najprawdopodobniej powstanie, a fani już teraz snują wiele teorii na temat kolejnych przygód bohaterki granej przez Rosario Dawson. SFFGazette, a później też wiarygodny scooper Daniel Richtman, podali, że w 2 sezonie powróci Hayden Christensen w roli Anakina Skywalkera. Szczegóły jego powrotu są nieznane. Można jednak się spodziewać, że będzie miało to duże znaczenie w związku z jego przeszłością z Bogami Mortis, których spotkał na planecie Mortis, a którzy zostali zapowiedziani w Ahsoce w postaci wielkich posągów, wśród których brakowało posągu Córki. Wiele osób spekuluje, że wynika to z tego, iż poświęciła się ona, aby uratować życie Ahsoce i teraz żyje w niej. Na znaczenie tego wątku wskazuje też szkic koncepcyjny z 2 sezonu, który pokazuje Ahsokę i Sabine stojące na ręce tego samego posągu, co Baylan Skoll w finale 1 sezonu.

Gwiezdne Wojny - kim są bogowie Mortis?

Posągi z finału to tak zwani Bogowie Mortis, których sam George Lucas wymyślił w jednym z najlepszych odcinków 3. sezonu serialu Wojny Klonów. W nich też Anakin Skywalker, Ahsoka Tano i Obi-Wan Kenobi zostali uwięzieni na nieznanej planecie zwanej Mortis. Bardziej niż prawdziwym miejscem była ona jednak swoistą anomalią w Mocy.

Ojciec zasadniczo reprezentował równowagę Mocy i jest jedną z najpotężniejszych postaci uniwersum. Syn był ucieleśnieniem Ciemnej Strony Mocy, a Córka to Jasna Strony Mocy. W pewnym momencie Syn zabił Ahsokę, a potem w trakcie wydarzeń przypadkowo śmiertelnie ranił Córkę. Ta zanim umarła poprosiła, aby jej energia życiowa została wykorzystana do wskrzeszenia Ahsoki.

Potencjalna premiera 2. sezonu nie jest znana.