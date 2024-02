Gwiezdne Wojny - Moff Gideon powróci? Aktor daje sugestie

fot. materiały prasowe

Czyżby Moff Gideon nie zginął w finale 3. sezonu The Mandalorian? Niekoniecznie, bo tamta postać na pewno oddała ostatni oddech, ale pamiętamy, że tworzył on swoje klony. Wówczas już fani spekulowali, że to klon mógł zginąć, ponieważ miał inny zarost, niż Gideon widziany w poprzednich odcinków, a oryginał jest zupełnie gdzie indziej. Giancarlo Esposito, czyli odtwórca roli tej postaci, dolewa oliwy do ognia.

Gwiezdne Wojny - Moff Gideon powróci

Giancarlo Espisito był gościem na Mega Con w Orlando. Tam też poruszył kwestię Moffa Gideona. Powiedział wprost: Moff Gideon żyje.

Jest to na razie tylko zdanie aktora, który może mieć informacje, a może tylko podjudzać fanów. Żadnych oficjalnych informacji ani decyzji w tej sprawie nie ujawniono. Nie ma też przecieków na ten temat. Jednakże z uwagi na kwestię klonowania i towarzyszących temu spekulacji fanów, pojawienie się Gideona lub którejś jego wersji ma jak najbardziej sens.

Przekonamy się, gdy ruszą zdjęcia do kinowego filmu The Mandalorian & Grogu w reżyserii Jona Favreau, który na ten moment zastąpi potencjalny 4. sezon serialu.